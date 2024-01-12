Yalova'da Şüpheli Çanta Paniği

Yalova'da scooter üzerine bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Bomba imha ekibi tarafından fünyeyle patlatılan çanta boş çıktı.

Alınan bilgiye göre, İsmet Acar Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir kiralama firmasına ait scooter üzerindeki çantayı fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri ilk incelemesinin ardından güvenlik kameralarından çantayı bir erkek şahsın bıraktığını belirledi. Ardından bölgeye bomba imha ekibi sevk edildi. Fünye ile patlatılan çantanı boş çıkması herkese derin bir nefes aldırdı. - YALOVA