Yalova'da otomobil otobüse çarptı: 4 yaralı
Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin otobüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yalova'nın Altınova ilçesinde otomobilin otobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolu Altınova ışıklar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Yalova istikametinde seyreden 77 AD 506 plakalı otomobil, 41 AEF 727 plakalı otobüse arkadan çarptı. Kazada otomobildeki 4 yaralı Altınova Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından 112 acil servis ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA