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Yalova'da otomobil otobüse çarptı: 4 yaralı

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Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin otobüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde otomobilin otobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolu Altınova ışıklar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Yalova istikametinde seyreden 77 AD 506 plakalı otomobil, 41 AEF 727 plakalı otobüse arkadan çarptı. Kazada otomobildeki 4 yaralı Altınova Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından 112 acil servis ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yalova 3. Sayfa Güncel Haberler

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