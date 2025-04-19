Yalova'da Ormanda Kaybolan İki Kişi Kurtarıldı

Yalova'nın Termal ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 2 kişi AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde iki vatandaşın Termal ilçesi Yatakkaya Şelalesi mevkisinde kaybolduğu yönünde alınan ihbar üzerine, bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgeye ivedilikle 5 kişilik arama ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, ormanlık alanda bulunan vatandaşlar sağlıklı bir şekilde Termal İlçe Jandarma ekiplerine teslim edildi. - YALOVA