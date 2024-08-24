Yalova'da mezarlık yangını kontrol altına alındı

Yalova merkeze bağlı Elmalık köyünde mezarlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Elmalık Köy Mezarlığı'ndaki otlar henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Yangına Yalova itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangını söndüren ekipler sonrasında ise soğutma çalışması gerçekleştirdi. - YALOVA