Yalova'da Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı
Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda araçları çamura batınca mahsur kalan iki kişi, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda araçları çamura batınca mahsur kalan 2 kişi, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Armutlu ilçesine bağlı Hayriye köyü orman yolunda araçları çamura saplanan 2 kişi, 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler çamura saplanan aracı bulunduğu bölgeden çıkararak 2 vatandaşı kurtardı. - YALOVA