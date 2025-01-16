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Yalova'da Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı

Yalova'da Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı
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Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda araçları çamura batınca mahsur kalan iki kişi, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda araçları çamura batınca mahsur kalan 2 kişi, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Armutlu ilçesine bağlı Hayriye köyü orman yolunda araçları çamura saplanan 2 kişi, 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler çamura saplanan aracı bulunduğu bölgeden çıkararak 2 vatandaşı kurtardı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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