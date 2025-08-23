Yalova'da Lastik Patlaması Restoranda Panik Yarattı

Yalova'da Lastik Patlaması Restoranda Panik Yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir kamyonun patlayan lastiği, önünden geçtiği restoranda tozu dumana kattı. Müşteriler panik içinde dışarı kaçarken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yalova'da kamyonun patlayan lastiği önünden geçtiği restoranda tozu dumana kattı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda restorandaki müşteriler neye uğradıklarını şaşırdı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde dün akşam meydan gelen olayda, Liman Mahallesi sahilinde bulunan bir restoranın önünden geçen kamyonun arka lastiği patladı. Patlama restoran önünde ve içinde tozu dumana kattı. duman ve toz içinde kalan restorandaki müşteriler büyük şok yaşadı. Müşteriler büyük korkuyla restorandan kendini dışarı attı. Yaşanan o anlar ise restoranın güvenlik kameralarına anbean yansıdı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ailelerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü, 13 gözaltı

Ailelerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü, 13 gözaltı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bulun bu şehir eşkıyasını: Önünü kestiği kadın sürücüye dehşeti yaşattı

Bulun bu eşkıyayı: Önünü kestiği kadın sürücüye dehşeti yaşattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.