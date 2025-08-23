Yalova'da Lastik Patlaması Restoranda Panik Yarattı

Yalova'da kamyonun patlayan lastiği önünden geçtiği restoranda tozu dumana kattı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda restorandaki müşteriler neye uğradıklarını şaşırdı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde dün akşam meydan gelen olayda, Liman Mahallesi sahilinde bulunan bir restoranın önünden geçen kamyonun arka lastiği patladı. Patlama restoran önünde ve içinde tozu dumana kattı. duman ve toz içinde kalan restorandaki müşteriler büyük şok yaşadı. Müşteriler büyük korkuyla restorandan kendini dışarı attı. Yaşanan o anlar ise restoranın güvenlik kameralarına anbean yansıdı. - YALOVA