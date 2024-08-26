Üye Girişi
Haberler

Yalova'da kaybolan işçiler için arama çalışmaları devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'nın Armutlu ilçesinde kaybolan 2 tersane işçisi için arama çalışmaları sürüyor. İşçilerin yakınları ve mesai arkadaşları müjdeli bir haber bekliyor.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açılan ve fırtınada kaybolan 2 tersane işçisi için havadan, karadan ve denizden arama çalışmaları devam ediyor. İşçilerin yakınları ve mesai arkadaşları ise Sahil Güvenlik önünde müjdeli bir haber bekliyor. 28 ve 33 yaşındaki iki arkadaşın, irtibat kesilmeden bir süre önce arkadaşlarını arayıp "sahil güvenliğe haber verin" dedikleri ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam 17.00 sıralarında Armutlu ilçesi Dereağzı Mevkisi'nden turlamak için konoyla denize açılan Hüseyin Piner (33) ve mesai arkadaşı Yücel Coşkun (28) Bozburun mevkiine ilerlerken Tavşantepe bölgesinde fırtınaya yakalandı.

Mesai arkadaşları uyarmış

Denizde açılan Piner ve Coşkun'u arayan mesai arkadaşları kendilerine bölgede akıntı ve fırtına olduğunu, çok fazla açılmamaları gerektiğini söylediler. Kendilerinin güvende olduğu söyleyen ikili ise, bir süre sonra çalışma arkadaşlarını arayıp sahil güvenliğe haber vermelerini istedi. İhbarcılara ulaşan sahil güvenlik ekipleri akıntıya kapılan Piner ve Coşkun'dan konum istedi.

Fakat sinyalin kesilmesi nedeniyle konum gelmemesi üzerine ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Gece boyunca havadan sahil güvenlik helikopteri, 4 sahil güvenlik botu ve karadan da jandarma, AFAD ve polis ekipleri arama çalışması başlattı.

Gecenin karanlığında ara verilen havadan ve denizden arama çalışmaları sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı. 18 saattir süren arama kurtarma çalışmalarından herhangi olumlu bir sonuç alınamazken, yakınları ve arkadaşlarının ümitli bekleyişi ise sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Armutlu yalova 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İBB KREŞ BAŞVURU SONUÇLARI: İBB kreş başvuru sonuçları açıklandı mı? 26 Ağustos kreş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ankara su kesintisi sorgulama! 26 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Turkcell çöktü mü? Son Dakika Turkcell çöktü mü? 26 Ağustos son dakika gelişmesi... Mevlit Kandili ne zaman? Mevlit Kandili ne zaman 2024 Diyanet? Mevlit Kandili'nin önemi nedir? Gri pasaport nedir? Gri pasaportu kimler alabilir? Gri pasaport ile Amerika'ya gidilir mi? Metrobüs Beşyol durağı kapalı mı, neden kapalı? Metrobüs Beşyol durağı ne zaman açılacak? Türkler ne zaman Müslüman oldu? İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu hangisidir? AHLAT NEREDE? Kabine Toplantısı'nın yapıldığı Ahlat nerenin ilçesi? Ahlat ilçesi hangi ile bağlı? Malazgirt Savaşı'nın sonuçları neler? Malazgirt Zaferinin önemi nedir? Kırtasiye alışverişi nereden yapılır? En uygun kırtasiye alışverişi nerede yapılır? Kırtasiye alışverişi listesi! Malazgirt Zaferi Kutlama Mesajları 26 Ağustos! Malazgirt Zaferi 1071 yeni, anlamlı, kısa ve yazılı sözler, mesajlar neler? Malazgirt zaferi nerede oldu? Malazgirt savaşı neden çıktı? Malazgirt zaferi nasıl kazanıldı? Malazgirt Zaferi ne zaman, kaç yılında ve hangi komutan kazandı? 26 Ağustos Malazgirt Zaferi kaçıncı yıl dönümü? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Fenerbahçe Avrupa ligi kura çekimi tarihi! Tarihte bugün ne oldu? 26 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? 30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır? 2024 Ücretli öğretmenlik başvuru sonucu sorgulama! Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman? Galatasaray-Young Boys maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 3. Sezon ne zaman başlıyor? Sihirli Annem'in Çilek'i kimdir, kaç yaşında? Zeynep Özkaya evleniyor mu?
title