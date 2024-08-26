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Yalova'da Kaybolan 2 Kişi İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

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Yalova Valiliği, Armutlu ilçesinde kaybolan 2 kişiyle ilgili arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. 20 unsur ve 79 personel çalışmalara katılıyor.

Yalova Valiliği, dün akşam saatlerinde Armutlu ilçesinde kanoyla denize açılan ve fırtınada kaybolan 2 kişiyle ilgili aralıksız yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarına 20 unsur ve 79 personelin katıldığı bildirildi.

Armutlu ilçesi Dereağzı mevkisinden gezmek için kanoyla denize açılan tersane işçileri Hüseyin Piner (33) ve Yücel Coşkun (28) Bozburun mevkisine ilerlerken kayboldu. Yaklaşık 28 saattir arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Konuyla ilgili Yalova Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25 Ağustos 2024 tarihinde saat 17.20'de 112 Acil Çağrı Merkezimize yapılan ihbarda; Armutlu ilçemizde bulunan Armutlu Meslek Yüksekokulu önünden içerisinde iki şahsın bulunduğu şişme kanonun olumsuz hava koşulları nedeniyle sürüklendiği ve karaya dönüş yapamadıkları bildirilmiştir. İlgili ihbar, saat 17.25'te Armutlu ilçemizde bulunan Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığına bağlı KB-4504 Sahil Güvenlik Botuna iletilmiş olup 17.30'da çıkış yapan bot, 17.33'te ihbar edilen bölgeye ulaşmıştır. Yapılan bölge taramasında herhangi bir temas tespitine rastlanmadığının merkeze bildirilmesi üzerine daha detaylı arama faaliyetinde bulunmak üzere saat 18.20'de TCSG-25, KB-55 ve KB-9 adlı Sahil Güvenlik unsurları arama kurtarma maksadı ile bölgeye gönderilmiştir. Yapılan kontroller neticesinde, TCSG-25 tarafından saat 18.57'de Armutlu açıklarında mavi-lacivert renkli şişme bir kano tespit edilmiş ancak şişme kanonun üstünde ve çevresinde aranan şahıslara rastlanmamıştır. Gün boyunca arama kurtarma sahasında, 3 Sahil Güvenlik Botu, 1 SG Helikopteri, 1 SG Dalış Timi, 1 Deniz Polisi botu, 1 Deniz Polis Dalış Timi, 6 AFAD Lastik Botu, STK'lar ve kara araçları ile birlikte 20 unsur ve 79 personel ile arama ve kurtarma faaliyetleri aralıksız olarak devam etmektedir." - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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