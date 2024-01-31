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Yalova'da Karlı Yaylada Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı

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Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde bulunan Karlık Yaylası'na cipleriyle çıkan 5 kişilik ailenin aracı kara saplandı. Telefonun çekmemesi nedeniyle bölgede geceleyen aile, sabah saatlerinde telefon çeken bir bölgeye giderek yardım istedi. Karda 19 saat mahsur kalan aile sağ salim kurtarıldı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde bulunan Karlık Yaylası'na cipleriyle çıkan 5 kişilik ailenin aracı kara saplandı. Telefonun çekmemesi nedeniyle bölgede geceleyen aile, sabah saatlerinde telefon çeken bir bölgeye giderek yardım istedi. Karda 19 saat mahsur kalan aile sağ salim kurtarıldı.

Dün, Y.T. (43) ve eşi A.T. (48), çocukları A.H.T. (14), Z.S.T. (5) ve M.S.T. (3) ile kar görmek ve gezmek için cipleriyle Karlık Yaylası'na doğru yola çıktı. Araçları kara saplanan aile bölgede telefonun çekmemesi nedeniyle yardım isteyemedi. Geceyi araçlarında geçiren aile gündüz saatlerinde telefonun çektiği bir bölgeye yürüyerek sabah saat 10.10'da 112 Acil Çağrı Merkezini aramayı başardı. Bölgeye sevk edilen Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenköy Belediyesi ekipleri ile birlikte yaptığı çalışma sonucu aileyi 19 saat sonra sağ salim kurtarmayı başardı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Çınarcık Esenköy Yalova Kurtarma Olaylar 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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