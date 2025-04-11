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Yalova'da Karaya Oturan Dev Enerji Gemisi İçin Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

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Yalova Demir Sahası'nda karaya oturan 289 metre uzunluğundaki enerji gemisinin kurtarılması için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından çalışmalar sürdürülüyor.

Yalova'da karaya oturan dev geminin kurtarma çalışmaları sürüyor

YALOVA - Yalova Demir Sahası'nda 289 metre uzunluğundaki enerji gemisi karaya oturdu. Geminin kurtarılması için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Marmara Denizi Yalova'nın Çiftlikköy açıklarında bulunan demir sahasında KPS Orhan Ali Khan isimli 289 metre boyundaki enerji gemisi fırtınada karaya oturdu. Konuyla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bölgede, Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, Şark Römorkörü, KIYEM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu, balık adam ekibi ve kurtarma uzmanıyla bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Gören gözlerine inanamadı

Çiftlikköy ilçesinde vatandaşlar sahili gören caddenin sonunda dev gemiyi görünce gözlerine inanamadı. Bir çok vatandaş kıyıya çok yaklaşan geminin fotoğraflarını çekti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ERDOĞAN - 3.Sayfa
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