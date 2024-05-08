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Yalova'da kara yolunda sol şeritten yürüyen vatandaş paniğe neden oldu

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Yalova-Bursa kara yolunda sol şeritten yürüyen bir erkek vatandaş, araç sürücülerini şaşkına çevirdi. Vatandaş, uyarılara kulak asmadan yoluna devam etti.

Yalova'da kara yolunun sol şeridinden yürüdü, yürekleri ağza getirdi

YALOVA - Yalova- Bursa kara yolunda sol şeritten yürüyen erkek şahıs yürekleri ağza getirdi.

Kara yolunun Bursa istikametinde sol şeritten bir vatandaşın yürüdüğünü görenler şaştı kaldı. Araç sürücüleri birden yolun ortasında beliren vatandaşı görünce kornalarla uyarıda bulundu. Araçlar ve uyarılara kulak asmayan vatandaş yolun sol şeridinden yürümeye devam etti. Şahıs bir süre sonra gözlerden kayboldu. Bu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yalova Bursa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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