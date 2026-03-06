Haberler

Yalova'da kamyonun ezdiği yaşlı adam hayatını kaybetti

Yalova'da kamyonun ezdiği yaşlı adam hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Hasan Ünal hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.

Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Hasan Ünal hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde Cumhuriyet Caddesi ışıklar mevkiinde Çınarcık ilçesinden gelen minibüsten inen Hasan Ünal, yolun karşısına geçmeye çalıştı. Işıklarda bekleyen O.S. (35) idaresindeki 34 NAG 690 plakalı kamyonunun önüne giren ve sürücünün kör noktasında kalan yaşlı adam aracın hareket etmesiyle altında kaldı. Hasan Ünal olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası trafik ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirtdi. Ünal'ın cansız bedeni daha sonra otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor

Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
İsrail ve ABD'nin ucuz kahramanlık hikayesi

Koca Amerika'nın medet umduğu şeye bakın
Trump-Messi buluşmasında yeni detay! Kullanıcılar ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü!
Mide bulandıran olay! Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç

Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç
İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi! Hastaneye kaldırıldı

İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi! Hastaneye kaldırıldı
İsrail ve ABD'nin ucuz kahramanlık hikayesi

Koca Amerika'nın medet umduğu şeye bakın
FETÖ'cü başsavcı vekilinin 'sempati' savunması şoke etti

FETÖ'cü başsavcı vekilinden şoke eden itiraf: Sempati düzeyinde...
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok

Savaşta İran'ı satan Modi'ye büyük şok