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Yalova'da Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ikinci duruşma öncesi oğlu adliyeye geldi

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Yalova'da Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ikinci duruşma öncesi oğlu adliyeye geldi
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Yalova'da hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması bugün Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Duruşma öncesinde Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ile Merve Uçanok adliyeye geldi.

Yalova'da hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması bugün görülüyor. Duruşma öncesinde Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ile Merve Uçanok, Yalova Adliyesi'ne giriş yaptı.

Kamuoyunda 'Güllü' adıyla tanınan Gül Tut, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinin 6'ncı katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ikinci duruşması, bugün Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Duruşma öncesinde Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ile Merve Uçanok adliyeye geldi. Dava nedeniyle adliye çevresinde hareketlilik yaşanırken, duruşmanın kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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