Yalova açıklarında gemide yaralanan personel tahliye edildi

Yalova açıklarında kuru yük gemisinde çalışan bir personel, güvertede yüksekten düşmesi sonucu yaralandı. Sahil Güvenlik ekiplerince gemiden tahliye edilen yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Tele Sağlık Merkezi tarafından Yalova Esenköy açıklarında bulunan Barbados bayraklı DSM Everton isimli kuru yük gemisinde usta gemici olarak görev yapan Suriye uyruklu I.A.'nın yüksekten düşerek yaralandığı ve tıbbi tahliyesine ihtiyaç duyduğu bildirildi. İhbar üzerine görevlendirilen TCSG-17 botu, Yalova UMKE ekipleriyle birlikte geminin bulunduğu bölgeye hareket etti. Yaralı personel güvenli şekilde Sahil Güvenlik botuna alınarak Yalova Setur Marina'ya getirildi. Bilinci açık olduğu öğrenilen yaralı, marinada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Kalça ve bel kısmında kırıklar bulunduğu belirlenen şahsın ameliyata alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili Yalova Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli tahkikatın TCSG-17 Komutanlığı tarafından yürütüldüğü bildirildi. - YALOVA

