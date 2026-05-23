Yalova açıklarında gemide yaralanan personel tahliye edildi

Güncelleme:
Yalova açıklarında Barbados bayraklı kuru yük gemisinde çalışan Suriye uyruklu bir usta gemici, yüksekten düşerek yaralandı. Sahil Güvenlik ve UMKE ekiplerince tahliye edilen yaralı, hastanede ameliyata alındı.

Alınan bilgiye göre, Tele Sağlık Merkezi tarafından Yalova Esenköy açıklarında bulunan Barbados bayraklı DSM Everton isimli kuru yük gemisinde usta gemici olarak görev yapan Suriye uyruklu I.A.'nın yüksekten düşerek yaralandığı ve tıbbi tahliyesine ihtiyaç duyduğu bildirildi. İhbar üzerine görevlendirilen TCSG-17 botu, Yalova UMKE ekipleriyle birlikte geminin bulunduğu bölgeye hareket etti. Yaralı personel güvenli şekilde Sahil Güvenlik botuna alınarak Yalova Setur Marina'ya getirildi. Bilinci açık olduğu öğrenilen yaralı, marinada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Kalça ve bel kısmında kırıklar bulunduğu belirlenen şahsın ameliyata alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili Yalova Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli tahkikatın TCSG-17 Komutanlığı tarafından yürütüldüğü bildirildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
