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Feribottan inen araçtan yılan çıktı

Feribottan inen araçtan yılan çıktı
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Yenikapı-Yalova feribotuyla gelen bir araçta yılan bulundu. İtfaiye ekipleri yılanı güvenle yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı. Yetkililer, vatandaşlara benzer durumlarda 112'yi aramaları çağrısında bulundu.

Yalova'ya Yenikapı-Yalova feribotuyla gelen bir araçta yılan bulunduğu ihbarı üzerine Yalova İtfaiye Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yılan doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yalova'da feribottan indikten sonra aracında yılan olduğunu fark eden sürücünün ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, araçta detaylı arama gerçekleştirdi. Aracın içerisine gizlenen yılan, itfaiye ekiplerinin dikkatli ve titiz çalışması sonucu herhangi bir zarar verilmeden bulundu. Kontrollü şekilde yakalanan yılan, güvenli bir şekilde doğal yaşam alanına bırakıldı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk yaşanmadı.

Yalova İtfaiye Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, özellikle yaz aylarında sıcak havaların etkisiyle yılan ve benzeri yabani canlıların serin ve gölge alan arayışı nedeniyle araçların motor bölümü veya alt aksamlarına gizlenebildiğine dikkat çekildi.

Yetkililer, vatandaşların bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde paniğe kapılmamaları ve canlıya müdahale etmeye çalışmadan 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yardım talebinde bulunmaları gerektiğini belirtti. Yalova İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin bu tür olaylara hızlı ve güvenli şekilde müdahale etmeye devam ettiği ifade edildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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