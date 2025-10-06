Yalova'da Eşinin Silahıyla Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

YALOVA'nın Altınova ilçesinde eşi Özgür Aslanoğlu tarafından sokak ortasında tabancayla göğsünden, kaçmaya çalışırken de başından vurulan Belgin Aslanoğlu (39), hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan Özgür Aslanoğlu'nu yakalamak için çalışma başlattı.

Altınova ilçesinde sabah saatlerinde Belgin ve Özgür Aslanoğlu çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Özgür Aslanoğlu, yanında taşıdığı tabancayı çekip eşine ateş etti. Silah tutukluk yaparken, göğsünden vurulan Belgin Aslanoğlu kaçmaya çalıştı. Aslanoğlu, tutukluluğu giderdikten sonra bu kez de Belgin Aslanoğlu'nu başından vurdu.

Belgin Aslanoğlu kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aslanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Özgür Aslanoğlu'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: Zehra BAYKAL-YALOVA