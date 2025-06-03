Yalova'da Elektrikli Otomobil 4 Metre Yükseklikten Uçtu: 2 Yaralı

Yalova'da Elektrikli Otomobil 4 Metre Yükseklikten Uçtu: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da kontrolden çıkan elektrikli otomobil, yaklaşık 4 metre yükseklikten yola uçarak takla attı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

Yalova'da otomobil 4 metre yükseklikten yola uçtu: 2 yaralı

YALOVA - Yalova'da kontrolden çıkan elektrikli otomobil, yaklaşık 4 metre yükseklikten uçarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde dağ yolunda ilerleyen H.B idaresindeki 06 EDU 718 plakalı Togg marka elektrikli otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarından yola uçtu. Yapımı devam eden ve trafiğe kapalı olan Yalova-Armutlu karayoluna düşen araç takla attı. Kazada sürücü H.B. ve araçtaki Ş.K. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR YALÇIN UÇAR - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Son enflasyon verisiyle tüm maaş hesapları değişti

Kim ne kadar maaş alacak! İşte son rakamlar
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü

Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a: Sen Fenerbahçe'nin kendisi değilsin

Nihat Kahveci Aziz Yıldırım'a fena salladı
Zincir markette skandal! Tavukları güneşin altında beklettiler

Yine bir zincir market yine skandal
İzmir'deki grev 6. gününde! Cemil Tugay'la grevdeki işçiler arasında bordro savaşı

Başkan Cemil Tugay'la grevdeki işçiler arasında bordro savaşı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.