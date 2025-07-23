Yalova'da Elektrikli Araç Kazası

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kontrolden çıkan SUV tipi elektrikli araç, park halindeki iki otomobile çarparak devrildi. Kadın sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan ilgiye göre, Taşliman Mahallesi Ahmet Sugun Caddesi üzerinde Yalova istikametine giden 34 NDT 372 plakalı SUV tipi elektrikli araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki 06 CTZ 188 ve 77 DU 555 plakalı otomobillere çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araçlar da birbirine girdi. Kazada yaralanan kadın sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Hafif yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. - YALOVA