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Yalova'da Drift Yapan Alkollü Sürücüye 67 Bin TL Ceza

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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde drift yaparken jandarmadan kaçan alkollü sürücü A.Ç., kovalamaca sonucu yakalanarak toplam 67 bin 236 TL para cezası aldı. Daha önce de alkollü araç kullanmaktan ceza almıştı.

Yalova'da jandarmadan kaçan alkolü sürücüye ceza yağdı

YALOVA - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde drift attığı tespit edilen ve jandarmanın dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Çınarcık Trafik Jandarmasınca, Koru beldesi yakınlarında bir otomobilin drift attığı tespit edildi. Trafik jandarmasının yaptığı 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü yapılan takip sonucunda yakalandı. Daha önce de alkollü araç kullanmak suçundan sürücü belgesi alınan A.Ç. hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde üç ayrı suçtan toplam 67 bin 236 TL para cezası kesildi.

Şahsın sürücü belgesine ikinci kez el konuldu. Araç trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HARUN ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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