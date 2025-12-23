Armutlu'da 1.2 milyarlık devre mülk vurgunu: 9 tutuklama

Yalova İl Jandarma Komutanlığı, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda Armutlu'da devre mülk dolandırıcılığı yaptığı belirlenen 9 şüpheliyi yakaladı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı, Armutlu ilçesinde devre mülk ve termal otel adı altında dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. H.B. adlı şüphelinin öncülüğünde yürütülen faaliyetlerde, aynı yerin binlerce kişiye yüksek fiyatlarla satıldığı, mağdurlar arasında yabancı uyruklu yatırımcıların da bulunduğu tespit edildi.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yalova İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü tarafından 9 Aralık 2025'te Armutlu, İstanbul ve Kars'ta belirlenen altı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin, aynı yeri devre mülk adı altında binlerce kişiye sattıkları, emekli ve yaşlı müşterilerin telefon bankacılığına girerek kredi çekip şirket hesaplarına aktardıkları, kullanılmayan devre mülkler için aidat ödemeye zorladıkları, aidat ödemeyenler hakkında icra takibi başlattıkları, paravan şirketler kurarak mağdurların hak arama girişimlerini engelledikleri belirlendi.

Şüphelilerin bu yöntemlerle toplamda 1 milyar 200 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı. Operasyonlarda ayrıca 8,2 gram esrar, bir hassas terazi, iki esrar öğütme aparatı, bir dizüstü bilgisayar, dokuz cep telefonu, dokuz SIM kart ve çok sayıda sahte devre mülk sözleşmesi ele geçirildi.

Yakalanan H.B., Y.B., A.O., H.S., Ş.K., M.A., G.N., T.T. ve B.Y. adlı şüpheliler, yasal işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Yalova Valiliği tarafından kamu düzenini korumak amacıyla yürütülen çalışmaların aralıksız süreceği bildirildi. - YALOVA