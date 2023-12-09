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Yalova'da Dere Taşması Sonucu Yavru Köpekler Kurtarıldı

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Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere köyünde yaşanan dere taşması sonucu su baskını meydana geldi. İtfaiye ekipleri, su baskınında mahsur kalan 4 yavru köpeği kurtardı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere köyünde dere taşması sonucu yaşanan su baskınında itfaiye ekipleri 4 yavru köpeği boğulmak üzereyken kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Kocadere köyündeki derenin taşması sonucu Yalı Mahallesi'nde su basan bir binanın zemin katında 4 yavru köpek mahsur kaldı. Yavru köpeklerine imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Kepçe yardımıyla bölgeye giden Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipler, 4 yavru köpeği boğulmadan kurtararak bölgeden uzaklaştırdı. Ekipler yavru köpekleri belediyenin Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Öte yandan Çınarcık'ın Koru beldesindeki derenin de taşması sonucu seralar sular altında kaldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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