Yalova'da Dere Taşması Sonucu Yavru Köpekler Kurtarıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere köyünde dere taşması sonucu yaşanan su baskınında itfaiye ekipleri 4 yavru köpeği boğulmak üzereyken kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Kocadere köyündeki derenin taşması sonucu Yalı Mahallesi'nde su basan bir binanın zemin katında 4 yavru köpek mahsur kaldı. Yavru köpeklerine imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Kepçe yardımıyla bölgeye giden Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipler, 4 yavru köpeği boğulmadan kurtararak bölgeden uzaklaştırdı. Ekipler yavru köpekleri belediyenin Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Öte yandan Çınarcık'ın Koru beldesindeki derenin de taşması sonucu seralar sular altında kaldı. - YALOVA