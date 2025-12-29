Haberler

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne operasyon: 3 şehit

Güncelleme:
Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda teröristler ile polis arasında çıkan çatışmada 3 polis şehit oldu.

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda teröristler ile polis arasında çıkan çatışmada 3 polis şehit oldu. Çatışmada 6 terör örgütü elemanı etkisiz hale getirildi.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütü sempatizanı şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda bina içerisinde bulunan teröristlerin görevli polis memurlarına ateş açması sonucunda Yalova İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli Yasin Koçyiğit, Turgut Külüş ve İlker Pehlivan isimli polis memurları şehit oldu. Yaralanan polis memurları Zekeriya Kınalı, Eren Çelik, Eren Işık Cihan Kadıoğlu, Yusuf Irak ve Akşemsettin Temel Yalova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Zafer Umutlu ve Haşem Sordabak isimli teröristlerin de aralarında bulunduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Olay yerine Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Yalova İl Jandarma Komutanlığından 1 Komando Timi, 2 Kobra ve 1 Shorland zırhlı araç sevk edildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
