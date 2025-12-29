Haberler

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne operasyonda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 7 polis yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda teröristler ile polis arasında çatışma çıktı. Çatışmada 7 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda çıkan çatışmada 7 polis yaralandı. Yaralılar ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan operasyon devam ederken, Bursa'da özel harekat ekiplerinin bölgeye destek için geldiği öğrenildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
