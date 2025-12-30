Sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da dün DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyonla ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 şahsın yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yalova'da dün DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyonla ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 şahsın yakalandığını belirterek, "Sosyal medyada kaynağı belirsiz, manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımlar dezenformasyon üretmeye yöneliktir. Bu tür provokatif içerikli yayın yapanlar hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmeleri esas almalarını rica ediyoruz" ifadesini kullandı. - ANKARA