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Yalova'da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

Yalova'da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
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Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı, bir kişi sınır dışı edilmek üzere GÖKSEM'e teslim edildi.

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyeliği ve örgüt propagandası yaptıkları ileri sürülen S.K., M.İ., A.S. ve yabancı uyruklu R.E.K.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.S. ise savcılıktaki ifadesinin ardından bırakıldı.

Operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu R.E.K.'nin ise sınır dışı işlemleri kapsamında Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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