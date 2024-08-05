Yalova'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yalova'nın Armutlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınarak söndürme çalışmaları başladı.

Armutlu ilçesi Hayriye köyü Sultaniye mezrasında saat 13.30 sıralarında başlayan yangını kontrol altına alındı. Ardından ekipler soğutma çalışmalarına başladı. Yangına 3 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, 76 araç ve 200'e yakın personelle müdahale edildi. Yalova Valisi Hülya Kaya, şu an için tehlikenin atlatıldığı ve yangının kontrol altına alındığını söyledi. Kaya, bölgede ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. - YALOVA