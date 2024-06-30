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Yalova'da çıkan arazi yangını söndürüldü

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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının yol kenarında bulunan samanların tutuşmasıyla meydana geldiği düşünülüyor.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere köyünde yol kenarında bulunan samanları tutuşmasıyla bölgede arazi yangını meydana geldi. Yangına Çınarcık itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan yangının yoldan geçen bir araçtan atılan izmaritten kaynaklandığı düşünülüyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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