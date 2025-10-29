Yalova'da Bir Otelde Çatı Yangını
Yalova'nın Termal ilçesindeki bir otelde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, otelin makine dairesinde bilinmeyen bir nedenle başladı ve binayı kısa sürede sardı. Otel çalışanları ve müşteriler tahliye edildi, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Alınan bilgiye göre, Gökçedere Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir otelin makine dairesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede dumanlar tüm binayı sardı. Otel çalışanları ve müşteriler binadan tahliye edilirken, olay yerine gelen Termal, Yalova ve Çınarcık itfaiyeleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında otel hasar görürken, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı. - YALOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa