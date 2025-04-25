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Yalova'da Bıçaklı Saldırı: 4 Kişi Gence Acımasızca Saldırdı

Yalova'da Bıçaklı Saldırı: 4 Kişi Gence Acımasızca Saldırdı
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Yalova-Termal yolunda otomobiline bineceği sırada 4 kişilik bir grup tarafından saldırıya uğrayan 20 yaşındaki Yağız Karataş, bıçakla defalarca yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı, şüpheliler gözaltına alındı.

Yalova- Termal yolunda 4 kişinin saldırısına uğrayan kişi defalarca bıçaklandı. Acımasızca dövülen gence saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Yalova - Termal yolu üzerinde Yağız Karataş (20), otomobiline bineceği sırada kendisini takip eden 4 şahsın saldırısına uğradı. Tekme, yumruk ve bıçaklı saldırıya uğrayan genç acımasızca darp edildi. Saldırganlar, çevreden vatandaşlar gelince bölgeden uzaklaştı. Yaralanan Yağız Karataş ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, olayı gerçekleştiren şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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