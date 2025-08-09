Yalova'da Bıçakla Araçlara Saldıran Şüpheli Gözaltına Alındı

Yalova'da Bıçakla Araçlara Saldıran Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yoldan geçen araçlara bıçakla saldıran bir şüpheli, polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yoldan geçen araçlara bıçakla saldıran şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Muhtar Ahmet Sugün Caddesi üzerinde yoldan geçen araçlara bıçakla saldırmaya çalıştı. Araçlar şahsı atlatarak bölgeden uzaklaşırken durumu polise bildirdi. Bölgeye gidin polis ekipleri şahsı biber gazı sıkarak etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Market Fiyatı uygulaması artık cep telefonlarında

Ucuz ürün için market market gezmeye son! Yeni uygulama hayata geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaray'da 1 saat arayla 2 intihar vakası

İstanbul'da korkunç sabah! 1 saat arayla 2 intihar vakası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.