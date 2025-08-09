Yalova'da Bıçakla Araçlara Saldıran Şüpheli Gözaltına Alındı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yoldan geçen araçlara bıçakla saldıran bir şüpheli, polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Muhtar Ahmet Sugün Caddesi üzerinde yoldan geçen araçlara bıçakla saldırmaya çalıştı. Araçlar şahsı atlatarak bölgeden uzaklaşırken durumu polise bildirdi. Bölgeye gidin polis ekipleri şahsı biber gazı sıkarak etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. - YALOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa