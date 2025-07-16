Yalova'da Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Yalova'da Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Kılıç köyünde çıkan arazi yangını, itfaiye ekipleri ve köy halkının yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının bir eve yaklaşması üzerine bölgeye AFAD tarafından ekipler gönderildi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Kılıç köyünde kırsal alanda meydana gelen arazi yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kılıç köyü kırsalında arazide çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangının bir eve yaklaşması üzerine Taşköprü İtfaiyesi, Çiftlikköy, Altınova ve Orman itfaiye ekipleri tarafından alevlere hızlı ve koordineli şekilde müdahale edildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD tarafından 1 arama kurtarma aracı, 3 arama kurtarma personeli ve 1 dron gönderdi. Müdahale çalışmalarına köy halkı da traktörleri ve su tankerleriyle destek verdi. Ekiplerin ve vatandaşların yoğun gayretleri sonucunda yangın, eve ulaşmadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler bölgeden ayrıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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