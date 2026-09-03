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Yaşlı Adam Yürüyüşte Düştüğü Çukurdan Kurtarıldı

Yaşlı Adam Yürüyüşte Düştüğü Çukurdan Kurtarıldı
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yürüyüş sırasında 7 metre derinliğindeki çukura düşen 76 yaşındaki Ö.Ç., jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin halatlı operasyonuyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda yürüyüş yaptığı sırada yaklaşık 7 metre derinliğindeki çukura düşen 76 yaşındaki Ö.Ç., ekiplerin halatlı kurtarma operasyonuyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Teşvikiye Beldesi'ndeki ormanlık alanda meydana gelen olayda, yürüyüş sırasında dengesini kaybeden Ö.Ç. çukura düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık 7 metre aşağıda yaralı halde bulunan Ö.Ç.'ye ulaşmak için çalışma başlattı. Halat kullanarak çukura inen ekipler yaralı vatandaşı dikkatli bir şekilde yukarı çıkardı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan Ö.Ç., Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan 76 yaşındaki vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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