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Yalova Çınarcık'ta kızına scooter saldırısı davasında sanığın adli kontrolü sürüyor

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Yalova Çınarcık'ta kızına scooter saldırısı davasında sanığın adli kontrolü sürüyor
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Yalova Çınarcık'ta baba ve 14 aylık kızına scooterla saldıran sanığın yargılandığı davada mahkeme, sanığın adli kontrolünün devamına karar verdi. Mahkeme kamera kayıtlarının istenmesine ve Adli Tıp'a sevkine hükmetti, 12 yaşındaki çocuğun tanık dinlenmesi talebini reddetti.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde husumetlisi baba ve kızına scooter ile saldıran sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çınarcık'a bağlı Esenköy beldesinde bir sene önce aldıkları eve taşınan 4 çocuklu Baca ailesi ile aynı binada oturan E. ailesi arasında çocuk gürültüsü, park, kaçak bina yapıları konularında çok sayıda tartışma çıktı. Son olarak 20 Şubat günü yaşanan olayda Muhammet Baca (34), kucağındaki 14 aylık kızı İkra ile Şener E.'nin çocuk scooterı ile saldırısına uğradı. Saldırıda babanın burnu kırılırken, kucağındaki 14 aylık çocuğu İkra'nın ise kafatası çatladı.

Olayla ilgili yargılanan sanık Şener E. Yalova 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında hazır bulundu. Bir önceki celse adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sanık Ş.E., önceki beyanlarını tekrarladığını belirterek beraatini talep etti. Sanık avukatları da adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Duruşmada söz alan Muhammed Baca, olayla ilgili daha önce dinlenen jandarma personelinin bahsettiği kamera kayıtlarının dosyaya eklenmesini talep etti. Baca, olayı gören görgü tanıklarından birinin mahalleden taşındığını belirterek bu kişiye tehditte bulunup bulunmadığının araştırılmasını istedi. Baca ayrıca olay sırasında yanında bulunan 12 yaşındaki çocuğunun da tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Baca'nın avukatı Derya Ateş ise dosyada yalnızca Muhammed Baca'ya ait araç kamerası görüntülerinin bulunduğunu belirterek, olayın aydınlatılması için çevredeki diğer bina kameralarına ait kayıtların da dosyaya alınmasını istedi. Ateş, dosyanın "kasten öldürmeye teşebbüs" kapsamında değerlendirilerek ağır ceza mahkemesine gönderilmesini de talep etti.

Mahkeme, sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Olayın yaşandığı Esenköy Jandarma Komutanlığı'na müzekkere yazılarak belirtilen video kayıtlarının istenmesine hükmeden mahkeme, Muhammed Baca'nın aldığı yaraların hayati tehlike oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar verdi.

Mahkeme, 12 yaşındaki çocuğun tanık olarak dinlenmesi talebini ise reddederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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