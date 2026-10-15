Yalova Armutlu'da sel sularına kapılan kişi başka bir vatandaş tarafından kurtarıldı

Yalova Armutlu'da sel sularına kapılan kişi başka bir vatandaş tarafından kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova'nın Armutlu ilçesinde sağanak yağışın ardından sokak ve caddelerde sel oluştu. Köyiçi mevkisinde hastane yolu üzerinde sel sularına kapılan bir kişi, çevredeki başka bir vatandaş tarafından kurtarılırken bazı araçlar da sel sularıyla sürüklendi.
Yalova'nın Armutlu ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından sokak ve caddelerde sel meydana geldi. Köyiçi mevkisinde hastane yolu üzerinde sokaktan geçen ve sel sularına kapılan bir kişi, çevredeki başka bir vatandaş tarafından kurtarıldı.
Bölgede etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, bazı araçların da sel sularıyla sürüklendiği görüldü. Yağışın günlük yaşamı olumsuz etkilediği ilçede, ekiplerin iş makineleriyle çalışma yürüttüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı