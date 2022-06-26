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Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Aydın'ın Köşk ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Aydın'ın Köşk ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Yavuzköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan ve kimsesiz olduğu öğrenilen 70 yaşındaki G.Y.'yi ziyarete gelen komşuları kendisine ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler eve girdiklerinde yaşlı kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan ilk incelemelerde evin mutfağında küçük çaplı bir yangın meydana geldiği ve G.Y.'nin dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulurken, yaşlı kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı Aydın 3. Sayfa Haberler

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