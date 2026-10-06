Haberler

Yaklaşık 3 bin kişi Atina'da Rubio ziyareti sırasında ABD ve İsrail'i protesto etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rubio'nun Yunanistan ziyareti sırasında Atina'da yaklaşık 3 bin kişi, Yunanistan'ın ABD ve İsrail'in askeri planlarına dahil edilmesine son verilmesi çağrısıyla protesto düzenledi. Göstericilerin büyükelçiliklere yürüyüşü polis barikatlarıyla engellendi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Yunanistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında başkent Atina'da bir araya gelen yaklaşık 3 bin kişi, Yunanistan'ın ABD ve İsrail'in askeri planlarına dahil edilmesinin sonlandırılması yönünde protesto düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geldi. Rubio'nun ziyareti öncesinde kentte toplanan yaklaşık 3 bin kişi, ABD ve NATO politikalarını protesto ederek Yunanistan'ın ABD ve İsrail'in askeri planlarına dahil edilmesine son verilmesi çağrısında bulundu.

Protestolar, yerel saatle 19.00 sıralarında Propylaea ve Syntagma meydanlarında başladı. Göstericiler, ABD, NATO, İsrail ve savaş karşıtı sloganlar atarken, Filistin'e destek mesajları da verdi. Bazı protestocular Filistin bayraklarının yanı sıra "Rubio Yunanistan'a hoş gelmedi" ve "ABD ve İsrail'in savaş planlarında Yunanistan katılımına hayır" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Protesto organizatörleri, ABD ve İsrail büyükelçiliklerine yürümek istediklerini açıkladı. Ancak polis, Rubio'nun ziyareti öncesinde alınan yoğun güvenlik önlemleri kapsamında büyükelçiliklere giden yolları barikatlarla kapatarak göstericilerin ilerlemesine izin vermedi. Önemli idari ve diplomatik merkezlerin çevresindeki sivil alanlarda da toplantı ve gösterilere yönelik kısıtlamalar uygulandı.

Yunan kaynakları, Rubio'nun ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğu'nun yarın gerçekleştirilecek 6. turu için Yunanistan'a geldiğini bildirdi. Görüşmelerde bölgesel güvenlik, enerji ve iki ülke arasındaki iş birliğinin ele alınması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'den Cemil Tugay iddialarını doğrulayacak video

AK Parti'den Cemil Tugay iddialarını doğrulayacak video
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıvanç Tatlıtuğ'un çocukluk hali ortaya çıktı

Ünlü oyuncunun çocukluğu! Bu sarışın minik Türkiye'yi kasıp kavurdu

Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördüğü karşısında dehşete düştü

Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördüğü karşısında dehşete düştü
Bakan Murat Kurum Fiji'de geleneksel gömleğiyle dikkat çekti

Bakan Kurum, gittiği ülkeye ayak uydurdu
TİP'li Ahmet Şık'ın ortağı Saymadi uyuşturucudan tutuklandı! Terör suçundan da ceza almış

TİP'li Ahmet Şık'ın meyhane ortağı uyuşturucudan tutuklandı
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı

Bahçeli'den sürpriz seçim çağrısı: Erdoğan'ın aday olması için...
TFF'de kazan kaynıyor! Mevlüt Aktan istifa edip yönetime rest çekti

İstifa edip olağanüstü seçim çağrısı yaptı
Bayraklı Belediyesi soruşturmasında para trafiği ortaya çıktı! Paraların bir kısmı eski başkanın oğluna gitmiş

Para trafiği ortaya çıktı! Bir kısmı eski başkanın oğluna gitmiş