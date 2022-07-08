Farklı yerlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Farklı yerlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Farklı yerlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandıESKİŞEHİR Eskişehir'de piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL'yi bulan hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Farklı yerlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR Eskişehir'de piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL'yi bulan hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri, Mahmudiye ve Odunpazarı ilçelerinde bulunan baz istasyonları ile sanayi bölgelerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Mahmudiye ve Odunpazarı İlçe Jandarma komutanlıklarının da desteği ile piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL'yi bulan jel akü hırsızlığı, hurda malzeme çalınması, baz istasyonlarından ve inşaattan hırsızlık olayları üzerine 5 şüpheli yakalandı. Ayrıca bir şüphelinin ise çalınan malzemeleri satın aldığı tespit edildi.

Olaylarda kullanıldığı tespit edilen malzemeler ele geçirildi

Şüphelilerin yakalanması için jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Ev ve araçlarda yapılan aramalarda; 1 adet av tüfeği, 1 adet plakasız motosiklet, demir kesme ve bükme aletleri, çekiç ve levye gibi aletler ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramalarda, şüphelilerin 75. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen ve piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL'yi bulan jel akünün çalındığı, baz istasyonundan hırsızlık olayını da gerçekleştirdikleri belirlendi.

Adliyeye çıkarılan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, "Baz istasyonundan ve inşaattan" hırsızlık suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslarından 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü ise tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Ayrıca çalıntı malları satın alan şüphelinin "Hırsızlık malını satın almak" suçundan ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Şevket Can Çikot - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title