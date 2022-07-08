Farklı yerlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR Eskişehir'de piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL'yi bulan hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri, Mahmudiye ve Odunpazarı ilçelerinde bulunan baz istasyonları ile sanayi bölgelerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Mahmudiye ve Odunpazarı İlçe Jandarma komutanlıklarının da desteği ile piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL'yi bulan jel akü hırsızlığı, hurda malzeme çalınması, baz istasyonlarından ve inşaattan hırsızlık olayları üzerine 5 şüpheli yakalandı. Ayrıca bir şüphelinin ise çalınan malzemeleri satın aldığı tespit edildi.

Olaylarda kullanıldığı tespit edilen malzemeler ele geçirildi

Şüphelilerin yakalanması için jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Ev ve araçlarda yapılan aramalarda; 1 adet av tüfeği, 1 adet plakasız motosiklet, demir kesme ve bükme aletleri, çekiç ve levye gibi aletler ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramalarda, şüphelilerin 75. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen ve piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL'yi bulan jel akünün çalındığı, baz istasyonundan hırsızlık olayını da gerçekleştirdikleri belirlendi.

Adliyeye çıkarılan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, "Baz istasyonundan ve inşaattan" hırsızlık suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslarından 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü ise tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Ayrıca çalıntı malları satın alan şüphelinin "Hırsızlık malını satın almak" suçundan ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.