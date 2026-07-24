Yakıt tankeri devrildi: Ulaşım kontrollü sağlandı

Malatya-Adıyaman kara yolunun Gölbaşı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yakıt tankeri devrildi.

Kaza, Malatya-Adıyaman kara yolunun Gölbaşı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yakıt tankeri devrildi. Gece saatlerinde meydana gelen kazada yaralanan olmazken devrilen tanker nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve ilgili ekipler sevk edildi. Yola dökülen yakıtın temizlenmesi amacıyla çalışma yapıldı.

Bölgede temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından ulaşımın normale dönmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı