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"Yakışıklı güvenlik" üniversitede söyleşi gerçekleştirdi, herkes aynı yorumu yaptı

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Sosyal medyada "Yakışıklı Güvenlik" olarak tanınan Muhammet Sürmeli, Ege Üniversitesi'nde öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi. Kelepçeyle sergilediği dans figürünü anlattığı görüntüler servis edilen Sürmeli'yi sahnede görenler "Vay üniversitelerin haline" demekten kendini alamadı.

"Yakışıklı güvenlik" olarak tanınan Muhammet Sürmeli'nin üniversitede söyleşi gerçekleştirdiği görüntüler kısa sürede infial yarattı.

KELEPÇELİ DANS FİGÜRLERİNİ ANLATTI

Ege Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelen ve kelepçe ile yaptığı dans figürlerini anlatan Sürmeli'nin kampüse girmesi bir kesimin ise büyük tepkisini çekti.

"SÖYLEŞİ VERECEK KİŞİLER DAHA İYİ SEÇİLMELİ"

Birer bilim merkezine dönüşmesi gereken üniversitelerde söyleşi gerçekleştirmesi gereken kişilerin çok daha iyi seçilmesi gerektiğine vurgu yapan çok sayıda kişi Sürmeli'nin görüntüleri sonrası "Vay üniversitelerin haline" yorumunda bulundu.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAlparslan Türkdoğan:

Gelecek sefere dansöz oynatın üniversitede, yakışır

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Haber Yorumlarıali tartan:

Siz ne yiyip ne içiyorsunuz ondan sonra vay ülkenin ekonomisi yok para bilmem ne kafalara bak bunlara ben isim bulamıyorum bu ülke böyle nereye gider gelecek falan görmüyorum

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