Yakın Akraba Cinayetinden Kaçan Şüpheli Susuz'da Yakalandı

Yakın Akraba Cinayetinden Kaçan Şüpheli Susuz'da Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Susuz ilçesinde 'Yakın Akrabayı Öldürme' suçundan 34 yıl hapis cezası bulunan K.V. polis operasyonuyla yakalandı. Emniyet, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

(Fotoğraflı)

KARS (İHA) – Susuz'da "Yakın Akrabayı Öldürme" suçundan 34 yıl 6 ay 42 gün hapis cezası bulunan 1 kişi polisin düzenlendiği operasyonda yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri,

"Yakın Akrabayı Öldürme" suçundan 34 yıl, 6 ay, 42 gün hapis cezası ile yakalama kararı bulunan K.V.'nin Susuz ilçesinde saklandığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis, K.V.'nin saklandığı adreste adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda K.K. kıskıvrak yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kars Cezaevine teslim edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den Putin'e misilleme geldi

Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den misilleme geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı

Ali Koç'un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu

Ayrıldıkları iddia ediliyordu! Gerçek tatilde ortaya çıktı
Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Dedikodular asılsız çıktı
Jude Bellingham, Arda Güler'i çıldırttı

Dev maça damga vuran anlar! Arda Güler çıldırdı
Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.