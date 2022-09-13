Yakalanacağını anladı, uyuşturucuyu ağzına sakladı 3. Sayfa Haberleri Kayseri'nin Talas ilçesinde yakalanacağını anlayan şahıs, uyuşturucu maddeyi ağzına sakladı. Kayseri'nin Talas ilçesinde yakalanacağını anlayan şahıs, uyuşturucu maddeyi ağzına sakladı. Şahsın yanağındaki şişlikten şüphelenen ekipler, yaptıkları kontrolde uyuşturucu maddeyi buldu. Edinilen bilgilere göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Şehit Piyade Er Faik Doğan Parkı'nda şüphe üzerine C.D.'yi durdurdu. Şahsın üzerinde arama yapan ekipler, yaklaşık 25 santimetre uzunluğunda bıçak buldu. Bu sırada şahıs yanağındaki şişlikten şüphelenen ekipler, C.D. 'nin ağzını açtığında beyaz şeffaf poşete sarılı iki parça halinde 11,36 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis ekipleri şahıs hakkında adli ve idari işlem başlattı. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Kayseri Talas 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Yakalanacağını anladı, uyuşturucuyu ağzına sakladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.