Yakaladığı horoz "anne" diye bağırınca kesmekten vazgeçti
Adana'da bir şahıs kesmek için yakaladığı horozun "Anne" diye bağırdığını duyunca kesmekten vazgeçti. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler büyük ses getirdi.
Adana'da cep telefonuyla kaydedilip internette paylaşılan bir video izleyenleri adeta şaşkına çevirdi.
HOROZU KESMEKTEN VAZGEÇTİ
Kesmek için yakaladığı horozun "Anne" diye bağırdığını duyan sahibi son anda horozu kesmekten vazgeçti.
GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU
Kesilmek üzere olan horozun "konuştuğu" o görüntüler kısa sürede viral oldu.