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Yakaladığı horoz "anne" diye bağırınca kesmekten vazgeçti

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Adana'da bir şahıs kesmek için yakaladığı horozun "Anne" diye bağırdığını duyunca kesmekten vazgeçti. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler büyük ses getirdi.

Adana'da cep telefonuyla kaydedilip internette paylaşılan bir video izleyenleri adeta şaşkına çevirdi.

HOROZU KESMEKTEN VAZGEÇTİ

Kesmek için yakaladığı horozun "Anne" diye bağırdığını duyan sahibi son anda horozu kesmekten vazgeçti.

GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU

Kesilmek üzere olan horozun "konuştuğu" o görüntüler kısa sürede viral oldu.

Yakaladığı horoz
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHayri:

karpuzu kestim allah yazıyodu ağacı yardım muhammet yazıyodu bulutlarda ataturk silueti vardı en son hurafemiz bu oldu herhalde annee diye bağıran horoz he bide mama ver dyen kedi vardı galiba

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Haber Yorumlarıumut mergen:

hayvan ciyak ciyak anne diyor birak hayvani hala elinde tutuyon dile gelmiş hayvan

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Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Kıyamet alametleri gerçekten gerçekleşiyor

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