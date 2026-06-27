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Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil şarampole uçtu

Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil şarampole uçtu
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandı. Araç su içine girerken sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Maddi hasar oluşan araç çekici ve vatandaşlar yardımıyla çıkarıldı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandı.

Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak şarampole uçtu. Su içine giren otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, maddi hasar oluşan otomobil çekici ve vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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