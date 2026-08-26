Haberler

Kayseri'de Eski Muhtar Komşusunun Saldırısında Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Eski Muhtar Komşusunun Saldırısında Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen komşusu tarafından av tüfeğiyle vurulan eski mahalle muhtarı S.Ş., hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Saldırgan M.A. jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde komşusu tarafından av tüfeğiyle vurulan eski mahalle muhtarı, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, ilçeye bağlı Kapuzbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda eski muhtar S.Ş., aralarında husumet bulunduğu iddia edilen komşusu M.A.'nın tüfekli saldırısına uğradı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Yahyalı İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan S.Ş., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı gerçekleştiren M.A.'nın da jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak

ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, hemen açıklama geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine: Ayrılmak istemiyorum

Fener'in gol makinesi son sözünü söyledi

YPG/SDG kendini feshetti, Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu

Harita güncellendi, akıllara Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri geldi
Alkollü Rus müşterinin talebi kuryeyi şaşkına çevirdi

Alkollü Rus müşterinin talebi kuryeyi şaşkına çevirdi
Kadın kuaföründeki rezillikleri eski çalışan ifşa etti: Bir anda boynunu öpüyordu

Kadın kuaföründeki rezillikleri eski çalışan ifşa etti
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! İndirim geliyor

Günlerdir beklenen haber geldi! Gece yarısı büyük değişiklik var
Galatasaray'dan ayrılan Icardi ortada kaldı

Bir zamanlar kraldı, şimdi ortada kaldı

Sidiki Cherif'in ilk maçında tam 6 gol! Coventry City turladı

Cherif'in ilk maçında tam 6 gol! İşte kazanan