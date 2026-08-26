Kayseri'de Eski Muhtar Komşusunun Saldırısında Hayatını Kaybetti
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen komşusu tarafından av tüfeğiyle vurulan eski mahalle muhtarı S.Ş., hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Saldırgan M.A. jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde komşusu tarafından av tüfeğiyle vurulan eski mahalle muhtarı, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgi ve iddiaya göre, ilçeye bağlı Kapuzbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda eski muhtar S.Ş., aralarında husumet bulunduğu iddia edilen komşusu M.A.'nın tüfekli saldırısına uğradı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Yahyalı İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan S.Ş., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı gerçekleştiren M.A.'nın da jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.