Yahyalı'da 285 kilo bandrolsüz tütün yakalandı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 285 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 285 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda; şüpheli olduğu değerlendirilen bir otomobil yol kontrol uygulamasında durduruldu. Otomobilde yapılan aramalarda 285 kilo bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.
Şüpheli hakkında işlem başlatılırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı