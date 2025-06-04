Yahudi Yerleşimcilerin Batı Şeria'da Saldırısı: 10 Filistinli Yaralandı

Yahudi Yerleşimcilerin Batı Şeria'da Saldırısı: 10 Filistinli Yaralandı
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Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin evlerini ve araçlarını ateşe verdi. Saldırıda 10 Filistinli yaralandı ve itfaiye ile ambulansların müdahalesi engellendi.

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi. Saldırıda 10 Filistinli yaralandı.

Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Yahudi yerleşimciler, terör estirmeye devam ediyor. Yahudi yerleşimciler, Ramallah kentindeki Deir Dibwan kasabasında Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi. Saldırıda, 10 Filistinli yaralandı.

Yerel kaynaklar, Yahudi yerleşimcilerin yaralılara ve yangına müdahale için gelen itfaiye ve ambulansların bölgeye girişini engellediğini ve taş atarak saldırdığını aktardı. Kaynaklar, ayrıca saldırılar sırasında İsrail askerlerinin Yahudi yerleşimcileri koruduğunu ve kasabaya giriş-çıkışı kapattıklarını ifade etti. - RAMALLAH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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