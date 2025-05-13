Yağmurlu Hava Tırın Kontrolünü Kaybettirdi

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir Mercedes marka tır şarampole düştü. Maddi hasar meydana geldi ancak sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Yağmurdan kayganlaşan yolda Mercedes marka tır şarampole düştü

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda tır şarampole düştü.

Edinilen bilgiye göre kaza Adilcevaz-Erciş karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. 26 TS 166 plakalı tır, seyir halindeyken Karşıyaka köyü mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybederek yol kenarına savruldu. Kaza sonrası olay yerine gelen trafik ekipleri tarafından gerekli tedbirleri alındı. Kazada maddi hasar meydana gelirken araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORHAN EMEN - 3.Sayfa
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