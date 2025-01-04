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Yağmur sonrası kaygan yolda İETT otobüsü kaza yaptı

Yağmur sonrası kaygan yolda İETT otobüsü kaza yaptı
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Bahçelievler'de meydana gelen kazada, kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden İETT otobüsü kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine ve reklam panolarına çarptı. Kazada yolcular yara almadı, ancak araçlarda maddi hasar oluştu.

Bahçelievler'de yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü kaldırıma çıkarak önce aydınlatma direğine, daha sonra reklam panolarına çarparak durabildi. Kazada yolcular yara almadan kurtulurken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Bahçelievler E5 Karayolu'nda saat 10.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LN 0754 plakalı İETT otobüsünün şoförü Gülcemal Yılmaz, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıktıktan sonra aydınlatma direğine çarpan otobüs, daha sonra reklam panolarına çarparak durabildi. Otobüsün arkasından gelen Yalçın İstanbullu yönetimindeki Peugeot marka 06 COG 271 plakalı ticari minibüs, İETT otobüsüne arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve elektrik ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerinde ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Kazada otobüste bulunan yolcular yara almadan kurtuldu. Kaza yapan otobüs ve minibüs ekiplerin çalışması sonrası olay yerinden kaldırıldı. Kaza sonrası otobüs ve minibüsün yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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