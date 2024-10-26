Gaziantep'te Firari Silahlı Yağmacı Yakalandı
Gaziantep'te, silahlı yağma suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B. jandarma ekipleri tarafından Şehitkamil ilçesinde yakalandı. Yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheli, adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.
Gaziantep'te silahlı yağma suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişiyle yağma suçundan hakkında 11 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. - GAZİANTEP