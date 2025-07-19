Gaziantep'te Aranan Yağma Suçlusu Yakalandı
Gaziantep'te, yağma suçundan 32 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşmiş şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şüpheli, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklandı.
Gaziantep'te yağma suçundan kesinleşmiş 32 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde, yağma suçundan 32 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüpheli şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıs, tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa