Gaziantep'te Aranan Yağma Suçlusu Yakalandı

Gaziantep'te Aranan Yağma Suçlusu Yakalandı
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Gaziantep'te, yağma suçundan 32 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşmiş şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şüpheli, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklandı.

Gaziantep'te yağma suçundan kesinleşmiş 32 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde, yağma suçundan 32 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs, tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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